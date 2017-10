Bruno Mars canta en español en concierto benéfico y enloquece a sus fans latinos

Bruno Mars también se ha comprometido con una de las causas que más moviliza a los latinos por estos días. El intérprete participó en el concierto "One Voice: Somos Live’, que se realizó para ayudar a los damnificados del huracán María en Puerto Rico.

Su voz emocionó a sus fans, puesto que su presencia denota lo importante que es para él, la situación de sus fanáticos de todo el mundo, sin embargo otro factor enloqueció a sus seguidores y es que el cantante se atrevió a compartir su clásico ‘Just the way you are’ en con un fragmento en español.

“Y quiero gritar que mi mundo gira en tu lugar. Como tú eres yo te voy a amar”, interpreta Mars logrando así que muchos aplaudan su español y además lo amen más que antes por donar su talento para esta causa.