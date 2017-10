Kim Kardashian predice la muerte del selfie

Si alguien ha capitalizado la moda del selfie, ayudando a convertirla en la gran sensación de las redes sociales, ha sido Kim Kardashian: además de publicar un libro titulado 'Selfish' compuesto exclusivamente por sus autorretratos y dar clases sobre cómo perfeccionar el arte de sacarlos, también ha comercializado una carcasa telefónica que incluye luz para contar con la iluminación perfecta en todo momento.

Por eso mismo, resulta tan sorprendente que la celebridad haya anunciado ahora que esa tendencia es ya cosa del pasado, al haber sido sustituida por Snapchat. Así lo ha afirmado en un juego de preguntas basado en la cuestión '¿qué preferirías?', cuando su hermana Khloé le preguntó a qué renunciaría antes: a publicar selfies en las redes sociales o vídeos en su cuenta de Snapchat.

"Preferiría no poder compartir más selfies, sí. Porque me parece... no sé, que se quedaron atrás hace un par de años", aseguró la esposa de Kanye West frente a las cámaras del reality familiar.

TGIF Una publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 1 de Sep de 2017 a la(s) 8:37 PDT

Es cierto que este veredicto de Kim podría estar más influido por su propia experiencia personal que por un cambio real en la forma en que los influencers y demás personalidades optan por compartir su día a día con todos sus seguidores. En su caso, tras ser víctima de un robo a mano armada en París, la estrella desapareció completamente de la esfera virtual durante semanas, y cuando regresó lo hizo de manera moderada, renunciando a documentar cada uno de sus pasos a través de selfies, que resultaron aparentemente claves para que sus asaltantes supieran cuándo se encontraría sola en su apartamento de la capital francesa.

Ese cambio de filosofía vital ha influido también en el sentido de la moda de la celebridad, quien ha desterrado en gran parte sus accesorios más llamativos.

"Ya no me preocupan tanto los diamantes, la verdad", aseguró en el marco del mismo juego.