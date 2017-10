La particular reacción de Demi Lovato al enterarse del compromiso de Joe Jonas

Demi Lovato hace algunos años tuvo una relación con su compañero en Camp Rock Joe Jonas, una pareja que para muchos era ideal pero que con el tiempo dijo adiós.

Recientemente el ex Jonas Brother anunció su próximo compromiso con la hermosa Sophie Turner, algo que ha tomado por sorpresa a sus fans. La cantante no ha dudado ni un segundo en expresar su felicidad por el compromiso y desearle lo mejor a su ex novio.

Old love💍#demetriadevonnelovato#lovaticforever#cute#demiandjoe @ddlovato @joejonas Una publicación compartida por 🏹Lovatic & Mixer account🏹 (@lovaticxmixer) el 9 de Ene de 2017 a la(s) 3:25 PST

Y es que a pesar de enviar ese comentario en la publicación del artista en donde les desea éxitos a la feliz pareja diciendo: "Mis más grandes felicitaciones. Estoy muy feliz por ustedes dos", todo indica que no le ha olvidado del todo al recordar en una entrevista su prmer beso y el momento en que se enamoraron grabando la célebre cinta.