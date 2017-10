Maroon 5 revela su nueva canción, "Whisky"

Esta canción se encontrará en el próximo álbum "Red Pill Blues" del grupo, destila una atmósfera nostálgica, el cantante Adam Levine recordando un encuentro romántico pasado, Este título es la cuarta canción de su nuevo álbum que ya cuenta con colaboraciones como SZA en "What Lovers Do", Kendrick Lamar en "Do not Wanna Know" y Future en "Cold".

El lanzamiento de "Red Pill Blues" estará disponible a partir del 3 de noviembre.