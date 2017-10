Charlie Puth presenta el nuevo video de "How Long"

Hoy, el multinominado al GRAMMY compositor, cantante y productor, Charlie Puth lanza el video de su segundo sencillo “How Long”, del álbum, VoiceNotes. Para acompañar esta pegajosa canción, el artista decidió realizar un clip divertido en el cual se atrevería a bailar y pasársela bien.emas del que será su siguiente trabajo musical, tras concluir su gira 'Dangerous Woman'.

“How Long” sigue el exitoso camino que tuvo su sencillo anterior “Attention,” lanzado a principios de este año, el cual se convirtió en el primer #1 de Puth en la Radio Pop Norteaméricana durante 4 semanas consecutivas. También llegó a #5 en el Billboard Hot 100 durante 3 semanas consecutivas y 500 millones de visualizaciones de su video.

“How Long” fue enteramente producida por Puth y escrita con la colaboración de Jacob Kasher (Attention) y Justin Franks (See You Again). Puth como productor deja ver en “How Long,” otras exploraciones rítmicas que tendrá el álbum VoiceNotes.

Hoy en el estreno de su videoclip, How long debuta en el listado global de Spotify en el puesto 33.

Fuente: Comunicado de Prensa