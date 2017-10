Johnny Depp acusa a sus abogados y contables de dilapidar su patrimonio

El actor Johnny Depp no parece tener intención alguna de resolver cuanto antes el turbulento litigio judicial que mantiene con la firma de contables 'The Management Group' que, hasta hace unos años, gestionaba su menguante patrimonio económico. De hecho, ahora el intérprete ha interpuesto una nueva demanda en los tribunales, pero no contra ellos sino contra el bufete de abogados LLP que solía lidiar con otros de sus muchos asuntos legales.

Como ha publicado el portal de noticias TMZ, el astro de Hollywood está convencido de que su antiguo equipo legal estuvo "conspirando" con los citados contables en una operación secreta que, a su juicio, le habría hecho perder innecesariamente cerca de 40 millones de dólares.

Según su versión de los hechos, tanto unos como otros habrían estado dirigiendo parte de sus ingresos al pago de ciertos préstamos con tipos de interés desorbitados y de los que el actor no tendría conocimiento. De la misma forma, sus letrados se habrían asegurado también de que TMG recibía comisiones adicionales por sus servicios que, de acuerdo con el testimonio ofrecido por el artista, él jamás habría autorizado.

A la espera de conocer más detalles sobre este nuevo frente judicial que ha abierto Johnny Depp, hay que recordar que el intérprete no ha dejado de arremeter contra la mencionada firma de contables, también conocida por sus siglas TMG, en cada uno de los escritos que ha dirigido a la corte para defenderse de las acusaciones que ha venido recibiendo de ellos, ligadas a la ingente cantidad de dinero que les debería en concepto de honorarios profesionales y otras comisiones relacionadas.

Enjoy your weekend Una publicación compartida de Johnny Depp (@johnnydeppofficial) el 14 de Oct de 2017 a la(s) 11:12 PDT

De hecho, hace unas semanas Johnny empleaba todo tipo de adjetivos para describir las presuntas prácticas "negligentes" y "fraudulentas" en las que habría incurrido TMG a la hora de lidiar durante años con sus asuntos financieros, responsabilizándoles incluso de la posibilidad de que su familia no pueda mantener intacto su estilo de vida por culpa de unas pérdidas financieras que atribuye exclusivamente a la "fatídica" gestión de estos.