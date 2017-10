El actor Sam Claflin, de 'Los juegos del hambre', espera su segundo hijo

Aunque el actor Sam Claflin siempre se ha mostrado muy reservado en lo que a su ámbito privado se refiere, hasta el punto de que ni siquiera ha querido revelar aún el nombre de su primer hijo con la también intérprete Laura Haddock, a pesar de que ya ha pasado casi un año desde su nacimiento, lo cierto es que en este caso tampoco podrá evitar que la noticia de su segunda paternidad llegue pronto a oídos de la opinión pública.

Y es que hace solo unos días Laura se dejó ver en un acto público en Londres, concretamente en la presentación de la nueva colección de joyas de la firma Birks, luciendo una abultada barriguita que no dejaba lugar a dudas sobre el hecho de que ambos ampliarán su familia más pronto que tarde, un significativo gesto que, sin embargo, no se vio acompañado de ningún tipo de declaración a los medios.

El anuncio indirecto de que el actor de 'Los juegos del hambre' y su flamante esposa, con la que contrajo matrimonio en 2013, volverán a protagonizar una ilusionante incursión en la paternidad guarda muchas similitudes con la forma en que los dos enamorados dieron a conocer en su momento que esperaban su primer retoño.

#like4like #samclaflin #mebeforeyou #instagram #yoantesdeti❤ Una publicación compartida por Sam Caflin (@sam_claaflin) el 24 de Sep de 2016 a la(s) 7:32 PDT

En esa ocasión, Laura se presentó en el estreno de la última película de la saga de acción, la segunda parte de 'Sinsajo', mostrando sin ningún tipo de reparo su redondeado vientre y convirtiéndose en la protagonista extraoficial de tan concurrido evento. Desde entonces, ni ella ni su guapo marido han ofrecido detalle alguno sobre su primogénito, aunque los medios británicos especulan con la posibilidad de que el niño se llame Pip.

De hecho, en una de las escasas entrevistas en las que Sam Claflin se animó a pronunciarse sobre las satisfacciones que se derivaban de su condición de padre, el actor se limitó precisamente a eso, a reflexionar sobre el cambio tan radical que había pegado su vida cotidiana desde el nacimiento del niño.

"Lo estamos haciendo a propósito, estamos haciendo todo lo posible por escapar del ojo público y no queremos publicar ninguna foto de nuestro bebé. No quiero forzar a mi hijo a entrar en un mundo del que quizá no le interese formar parte. Quizá de mayor quiere ser banquero e incluso cambiar su apellido. Ser padre es duro, pero la recompensa hace que todo merezca la pena, es lo mejor que me ha pasado en la vida", explicaba en una entrevista previa.