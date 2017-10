Mariah Carey, víctima de un robo por valor de 50.000 dólares

La casa de Los Ángeles de la cantante Mariah Carey ha sido el objetivo de un grupo de ladrones que en la madrugada de este viernes consiguió hacerse con un botín de bolsos, gafas de sol y otros accesorios de lujo valorado en 50.000 dólares.

De acuerdo con la información a la que ha tenido acceso el portal TMZ, los intrusos consiguieron colarse a través de una ventana o de una puerta mal cerrada del primer piso, en vista de que posteriormente se encontró una escalera abandonada en el patio trasero. Aunque su presencia activó una alarma silenciosa, el equipo de seguridad de la artista no descubrió lo que había sucedido hasta las seis o siete de la mañana, en parte porque en ese momento no había nadie en la vivienda, ya que tanto Mariah com sus dos mellizos se encuentran actualmente en Nueva York.

El único consuelo que le queda a la intérprete es que los ladrones no tocaron su valiosísima colección de joyas, optando por centrarse en el contenido de su vestidor, del que se cree que únicamente se llevaron diez artículos que habría seleccionado en función de su valor económico.

Mariah es solo la última de una larga lista de celebridades que han sido víctimas de robos en sus mansiones de Los Ángeles, entre las que se incluyen Jason Derulo, Scott Disick, Kendall Jenner, Alanis Morissette, David Spade y Emmy Rossum.

En el caso de la cantante, la mayor parte de sus posesiones cuentan además con un valor sentimental o histórico. Hace una semanas ella misma se encargaba de mostrar el interior de su guardarropa a la revista Vogue y de presumir de algunas de las piezas más interesantes del mismo, como el Birkin rosa que le regaló en su día la leyenda del boxeo Floyd Mayweather Jr. o el piano blanco que decora su sala de estar y que en su momento perteneció a su gran ídolo, Marilyn Monroe.