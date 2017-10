Pink reveló el intento de agresión que recibió de Christina Aguilera en el pasado

Pink no tiene pelos en la lengua para contar con detalle situaciones de la vida que le han marcado, en esta oportunidad no fue la excepción y recordó momentos de su vida con el presentador Andy Cohen en su programa "Watch What Happens".

Las emblemáticas artistas tuvieron una discusión cuando grababan la canción ‘Lady Marmalade’, en 2001, a tal punto de dejar de hablar tras compartir dicho proyecto musical.

“Éramos muy jóvenes y muy nuevas con todo el tema de la fama. Creo que soy una alfa y ella es una alfa, y estoy acostumbrada a llevar mis altercados a lo físico y ella está acostumbrada a que sean verbales. Simplemente somos muy diferentes… Las mujeres deben aprender a apoyarse mutuamente. Es algo que no nos enseñan en el patio de recreo” expresó en el programa la cantante.

Además Pink reveló que dicha disputa llegó al punto físico, como se lo preguntó el conductor del programa: “En realidad, ella me empujó en una discoteca. ¡Graciosísimo! Yo estaba como, ‘¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué está pasando?’”

No obstante este enfrentamiento ya es cosa del pasado y la cantante, quien acaba de lanzar su álbum "Beautiful Trauma", resalta las cualidades artísticas de Aguilera, con quien además se reconcilió grabando "The Voice" 2016 en Estados Unidos.

“Ella es muy talentosa. Y desde lo profundo, yo también he tenido días malos, ella es una persona muy dulce. Logramos hacerlo en ‘The Voice’. Fue divertido, me reí. Fue simplemente muy divertido", agregó.