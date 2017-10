Dani Ride es un cantante que realiza algunos covers y los sube a su canal de Youtube, en donde podemos encontrar la versión que realizo de la canción “Just The Way You Are” de Bruno Mars.

El fin de semana pasado Bruno que estará en los próximos meses en Colombia, cantó la versión de esta canción en español, dejando sorprendidos a sus seguidores, pero días después encontramos en las redes la reacción de un youtuber “Desconocido” hasta el momento para muchos.

Bruno Mars cantó la versión en español de “Just The Way You Are” creada por un youtuber.

En el video podemos ver como Dani con lágrimas en los ojos observa el video donde el cantante interpreta su versión para miles de personas.

Miren el video…

¡IMPRESIONANTE!