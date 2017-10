Ed Sheeran casi acaba perdiéndolo todo por culpa de las drogas

En lo que muchos interpretaron como una inteligente maniobra publicitaria, después de varios años seguidos saturando la industria de la música, Ed Sheeran se retiró de la escena pública (incluyendo sus redes sociales) durante todo un año mientras preparaba su regreso por todo lo alto. Sin embargo, ahora él mismo ha querido desvelar uno de los motivos que le llevó tomarse ese descanso: sus problemas con ciertas sustancias.

"Creo que cuando entras en esta industria tienes que ajustarte, y yo no lo hice porque estaba constantemente de gira. Todas esas espirales de destrucción sobre las que lees, yo empecé a caer en ellas. Principalmente abuso de ciertas sustancias. Nunca había tocado nada antes. Empecé a ir por el mal camino, y por eso me tomé un año y desaparecí".

Explicó el intérprete de 'Galway Girl' a su paso por el programa 'The Jonathan Ross Show', en un episodio que se emitirá hoy sábado.

Pese a que la suya podría haber acabo convirtiéndose en una de esas historias sobre una estrella de alcanza la fama de forma meteórica solo para acabar perdiéndolo todo por culpa de las drogas, el artista tuvo la suerte de contar con un círculo de allegados que no estaba dispuestos a sentarse a ver cómo destrozaba su vida.

"Empezó poco a poco. Pero ciertas personas me llevaron a un aparte y me dijeron: 'Tienes que calmarte'. Al principio todo resulta divertido, empieza como una fiesta y al final acabas haciéndolo tú solo y deja de ser divertido, y ese es el momento en que abres lo ojos y yo me tomé ese tiempo".

Otras de las personas que le ha ayudado a regresar al buen camino ha sido su novia, Cherry Seaborn .