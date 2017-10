Kelly Clarkson contempló el suicidio cuando la obligaron a adelgazar

La imagen de Kelly Clarkson ha sufrido una evolución considerable desde los inicios de su carrera, después de que saltara a la fama en 2004 con su disco 'Breakaway'. En aquella época, la cantante formaba parte de la discográfica de Clive Davis, RCA Records, a través de la cual la presionaban constantemente para que perdiera peso y se ajustara a un estándar de belleza muy concreto que acabó por hacerle perder las ganas de vivir.

"Cuando estaba muy delgada, quería suicidarme. Estaba increíblemente triste, por dentro y por fuera, durante cuatro años de mi vida. Pero a nadie le importaba porque estéticamente encajaba"

En consecuencia, la artista (que había padecido un desorden alimenticio en el instituto) acabó sufriendo problemas físicos por culpa de la intensidad del ejercicio que realizaba para mantener ese 'peso ideal'.

"Pensaba que la única solución era renunciar. Tenía las rodillas y los pies destrozados porque lo único que hacía era correr: me ponía los cascos de música y empezaba a correr. Estaba en el gimnasio todo el tiempo"

Con el paso del tiempo, la intérprete de 'My Life Would Suck Without You' se dio cuenta de que necesitaba desligarse del sello discográfico para emprender su propio camino, uno en el que ella controlar cada aspecto de su música.