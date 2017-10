Niall Horan lanza "Flicker" su álbum debut en solitario

‘Flicker’, el álbum debut en solitario de Niall Horan, fue lanzado hoy por Capitol Records. El álbum contiene 10 canciones originales, incluyendo canciones exitosas como “This Town” y “Slow Hands” más el nuevo single de Horan, “Too Much To Ask”. Para desarrollar el sonido distintivo que visualizó para este su primer álbum como solista, colaboró con Julian Bunetta, Jacquire King y Greg Kurstin.

Con más de 70 millones de discos vendidos como parte de One Direction, hace una nueva visita hoy a “The Ellen DeGeneres Show”. La próxima semana, actuará en “Jimmy Kimmel Live” (23 octubre) y “TODAY” (26 octubre).

El último cortometraje de Apple Music, On The Record: Flicker, ofrece información sobre el proceso creativo de Horan y este momento decisivo en su carrera y está disponible exclusivamente en Apple Music. Presenta entrevistas sinceras y escenas detrás de escena de sesiones de grabación y ensayos acústicos.

En este artículo, Rolling Stone dijo: "[Flicker] revela un lado personal nunca antes visto de Horan a los oyentes tanto nuevos como antiguos". La Associated Press observó: "Es un esfuerzo maduro ... [de Horan], que tenía una mano en escribir cada canción y tocar la guitarra en varias ... No podrás resistirte a 'Slow Hands', un puro golpe de pop-folk con ritmo de pedal, o el dúo 'Seeing Blind', donde él y la estrella del country Maren Morris mezclan sus voces maravillosamente. Pero gran parte de 'Flicker' es aireado, soñador y delicado, ya que explora el amor con el trabajo sutil de la guitarra, como el dolorosamente hermoso 'Paper Houses', el hermoso 'You and Me' y el excelente Fleetwood Mac-ish ' 'Alone.' "La gente seleccionó a Flicker como uno de sus Picks of the Week, y elogió a" Too Much to Ask ", exuberante y contemporáneo, y" Seeing Blind, del pop-country ".

"This Town", el primer single del álbum, ha vendido más de tres millones de unidades en todo el mundo y las transmisiones combinadas ahora superan los 450 millones en todo el mundo. El seguimiento, "Slow Hands", fue directo al número uno en 44 países. Nombrada una de las "Mejores canciones de 2017 hasta el momento" por Billboard, encabezó la lista de los 40 radioemisoras más importantes de EE. UU. "Slow Hands", que cuenta con más de 820 millones de streams en todo el mundo, ha sido certificada Platino en EE. UU. Y Nueva Zelanda, 4X Platino en Australia, 3X Platino en Irlanda y Canadá y 2X Platino en los Países Bajos.

Fuente: Comunicado de Prensa