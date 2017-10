El patrimonio de Chester Bennington irá directamente a parar a su mujer y sus seis hijos

El testamento del malogrado Chester Bennington, líder de la banda de rock Linkin Park, se ha dado a conocer públicamente esta semana y, como era de esperar, en él se dispone que todo el patrimonio del que disponía el músico, quien se quitó la vida el pasado mes de julio tras una larga batalla contra la depresión y la adicción al alcohol, irá destinado a cubrir las necesidades financieras de su viuda Talinda y de los tres hijos del matrimonio: Lily, Tyler y Lila.

Como ha revelado el portal de noticias TMZ, a tal efecto se ha creado el Fondo Familiar de Chester y Talinda Benningnton que, además de garantizar el bienestar económico de la familia, proporcionará todo el soporte material necesario a los otros tres retoños que tuvo el intérprete en relaciones anteriores, Draven, Isaiah y Jaime.

Sin embargo, fuera de este régimen se han quedado los activos financieros procedentes tanto de la cuenta bancaria que Chester había abierto de cara a su futura jubilación, así como otros bienes inmuebles y recursos que formaban parte de su patrimonio, que serán gestionados exclusivamente por Talinda y distribuidos a su elección.

La noticia sobre la ejecución del testamento llega solo unos días después de que se filtrara una de las disposiciones más importantes del mismo, la relativa a la petición que le hace el artista a las madres de todos sus retoños para que les animen a mantener el contacto y cuidarse los unos de los otros en su ausencia.

"Solicito que las madres de mis hijos, o sus guardianes legales fomenten y permitan que mis hijos puedan visitarse los unos a los otros, así como a mis familiares y los familiares de mi esposa, y que puedan hacerlo con frecuencia, para que siempre tengan presente que cuentan con una familia grande que les quiere".

Por su parte, el resto de integrantes de la banda que le lanzó al estrellato, Linkin Park, están estos días inmersos en los preparativos del concierto benéfico que ofrecerán este viernes en Los Ángeles, un recital que, como aseguraba el guitarrista Mike Shinoda, no solo les servirá para rendir homenaje a su añorado compañero, sino también para recaudar fondos en beneficio de la nueva organización 'One More Light', que financiará tratamientos y programas para la salud mental.