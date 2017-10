Jaden Smith anuncia oficialmente la fecha de lanzamiento de 'SYRE’

El 21 de octubre y el 24 de octubre, Smith escribió de forma misteriosa "Más se acerca, prometo que no te decepcionaré" y "Estoy llegando para todos", aparte de Smith menciona la frase "SYRE" en tweets que provocaron la sorpresa.

A última hora de la noche del martes Smith finalmente reveló el secreto, tuiteando: "Cordialmente, te invito a visitar SYRE Land a través de mi Instagram. 3 años haciendo The Thank You #LongLiveSyre".

Smith publicó doce imágenes, incluidos siete videos, en Instagram, formando el diseño del proyecto cuando las miniaturas se ven juntas. Similar a la obra de arte de su sencillo "Batman" 2017.

Las dos últimas canciones publicadas, "The Passion" y "Lost Boy", tienen un subtítulo con fecha del 17 de noviembre, la fecha de lanzamiento esperada para nuevo álbum.