Protagonista de "Stranger Things" despide a su manager tras ser acusado de abusos sexuales

Finn Wolfhard quien interpreta en "Stranger Things" a "Mike" despidió a su en días recientes a su representante Tyler Graham tras denuncias de dos jóvenes estrellas sobre presuntos abusos sexuales.

Según medios internacionales la joven estrella tomó esta determinación al conocer el testimonio de Blaise Gobse, otra estrella quien afirmó que su ahora ex manager abusó de él cuando tenía 17 años, a eso se le suman acusaciones similares de otro hombre llamado Lucas Ozarowski quien afirma que Graham también intentó alcoholizarlo para aprovecharse de él.

📸@robertascroft @televisionacad 🎭 Una publicación compartida por Finn Wolfhard (@finnwolfhardofficial) el 17 de Oct de 2017 a la(s) 12:01 PDT

Y aunque Finn no se ha pronunciado formalmente al respecto, sí lo ha hecho la agencia que contrató a Graham, APA, quienes en un comunicado anunciaron que se abrió una investigación hacia el hombre.

"APA toma estas denuncias con extrema seriedad y estamos investigando el caso", reza el texto de la agencia.

Se ha conocido además la denucnia de otra víctima de Tyler, quien no dudó en escribir claramente la situación en su cuenta de facebook.

"Tyler Grasham, con el pretexto de una reunión de negocios para una potencial representación con la agencia APA, me dio alcohol cuando yo era menor de edad y abusó sexualmente de mí. La agencia APA ha mantenido a este hombre todavía en su puesto, trabajando con actores infantiles. Me parece increíble que no sepan de su comportamiento o que usa su posición en la compañía para aprovecharse de niños inocentes", apuntó Blaise Godbe