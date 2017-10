Kelly Clarkson presenta su nuevo álbum "Meaning of life"

“Meaning of life” Es uno de los lanzamientos más esperados del 2017’entre los cuales se incluyen: “Love So Soft,” “Move You” y el sencillo que le da el nombre al álbum “Meaning of Life”. La salida de este trabajo discográfico ha estado acompañado de impresionantes videos filamados a principio de verano en el War Memorial Auditorium de Nashvillee.

“Love So Soft” fue una de las canciones más comentadas del año. El New York Times declaró “su voz es más poderosa que nunca”, según los expertos columnistas de Billboard, “Love So Soft deja ver la habilidades vocales de Kelly y este álbum con el sello Atlantic será gigante”. Según Rolling Stone “una canción que se convertirá en himno”. Harper´s Bazaar afirmó “Meaning of Life te eriza la piel con su descarga de soul”.

Kelly Clarkson está entre las artistas más populares de todas épocas, con más de 100 sencillos #1 en Billboard y ventas que superan los 25 millones de álbumes y 36 millones de sencillos. La artista originaria de Nashville, Texas saltó a la fama en el 2002 al resultar ganadora de la primera temporada del reality American Idol.

Una de las artistas más galardonadas en la historia, Clarkson ha recibido una cantidad de nominaciones y premios entre los cuales están: 3 GRAMMYs, 2 por “Mejor álbum vocal POP”, Kelly fue la primera artista en recibir 2 veces este premio. 12 Premios Billboard, 4 Premios Americanos de la Música, 3 MTV Video Music Awards, 2 American Country Awards, 1 Country Music Association. Clarkson es la primera artista en haber llegado al top en cada una de las categorias de Billboard: POP, adulto contemporaneo, country y dance.

Fuente: Comunicado de prensa.