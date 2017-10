¿Taylor Swift se desnudó para su nuevo video "Ready for it"?

Taylor Swift estrenó el video de su nuevo single "Ready for it" una canción que mantiene la onda oscura que presentó con su primer éxito "Look what you made me do"

Esta vez la cantante ha dejado ver otra historia un tanto conflictiva ahora con su misma figura. En una parte vemoa a la cantante enfrentándose a sí misma, como a una especie de cyborg y para esta escena muchos pensaron que la rubia se despojó de ropa y mostró su increíble figura.

Sin embargo ella misma se ha encargado de dejar en el piso los rumores, mostrando que usó la técnica de bodysuite, para recrear los efectos que quiso darle a su segunda canción del "Reputation".

"Realmente me conmueve el corazón que la gente haya tenido tanto qué decir sobre este bodysuit", escribió ella misma en una publicación en instagram.

El video estuvo a cargo de Joseph Kahn, quien también participó en los clips de ‘Blank Space’ y ‘Bad Blood' canción hecha con Kendrick Lamar’.