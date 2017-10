Alan Walker estrenó su nuevo sencillo "All falls down" junto a Noah Cyrus

Alan Walker sigue sorprendiendo a sus seguidores en todo el mundo, esta vez estrenando su nuevo single "All falls down" canción que tiene un ingrediente muy particular, el toque de la talentosa Noah Cryus.

Además cuenta con la colaboración de Digital Farm Animals, mejor conocido como Nicholas Gale, productor británico quien ha hecho parte de proyectos musicales tan importantes como los de Dua Lipa, Little Mix, Galantis, entre otros tantos.

El talentoso Dj quien ha dejado grandes hits en el mundo del EDM como lo son "Faded", "Tired", "Alone" entre otros, fue uno de los artistas que más subió en el famoso listado de la Revista Dj Mag ocupando la casilla 17.