A Natalia Lafourcade le importan las raíces

Especial para el Día de Muertos, viene esta película pues rescata las tradiciones y costumbres, como el alamar de muertos, el recordar y venerar a nuestros difuntos, y como lo principal el valor y la unión de las familias mexicanas.

También “Coco” es la primera cinta de Disney que tiene inspiración en las costumbres mexicanas y para hacerla, los creadores tardaron cerca de seis años ya que quisieron aprender lo mejor sobre la cultura y la comida.

Para Natalia Lafourcade, la película Coco, en la cual interpreta una canción, tiene un mensaje similar al de su álbum Musas, nominado al Latin Grammy, en la cual señala Tiene que ver con rescatar y conservar nuestras tradiciones, no olvidar nuestro árbol genealógico, no olvidar nuestra familia, no olvidar de dónde venimos, cuál es nuestra historia”, dijo la cantante.