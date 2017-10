Shawn Mendes anuncia el lanzamiento oficial de su MTV Unplugged

El cantante Shawn Mendes anuncia el lanzamiento de su MTV Unplugged, un disco en vivo a salir el próximo 3 de noviembre.

El disco fue grabado durante el íntimo set que Shawn ofreció en The Theater, ubicado dentro del Ace Hotel en Los Ángeles, California, con el que el artista marcó el comienzo del relanzamiento de la icónica serie del canal de videos MTV, “Unplugged”. Sumado a las versiones acústicas de las favoritas de los fans, como “There’s Nothing Holdin’ Me Back”, “Mercy” y “Stitches,” el álbum también cuenta con su propia versión del tema “Use Somebody” de los Kings of Leon como introducción a “Treat You Better”

Desde el año pasado y este en curso, ha estado lleno de metas para Shawn Mendes, quien ha logrado alcanzar su segundo álbum #1 de certificado doble platino con el disco Illuminate. Shawn se ganó su segundo #1 estando en el Top 40 de radio con su canción “There’s Nothing Holding Me Back”, el cual estuvo a la cabeza tanto del Top 40 de radio y del chart de canciones pop de Billboard por 2 semanas consecutivas.

El sencillo le valió también su tercer #1 la lista de canciones pop para adultos, convirtiéndolo en el primer artista menor de 20 años en liderar el chart tres veces. Recuerda que el MTV Unplugged de Shawn Mendes estará disponible en todas las plataformas y tiendas físicas el 3 de noviembre.

MTV Unplugged Track Listing

1. There’s Nothing Holdin’ Me Back

2. Ruin

3. Stitches

4. Three Empty Words

5. Patience

6. Bad Reputation

7. Don’t Be A Fool

8. Roses

9. Mercy

10. Never Be Alone

11. Use Somebody/ Treat You Better