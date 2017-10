Little Mix anuncia su documental a través de las redes sociales

La película contará con imágenes exclusivas de las chicas que actuaron y trabajaron durante 2016, en las imágenes del documental podemos ver que aparecen los mismos colores que en la caratula del su disco.

Dicha cinta se estrenará el mismo que día que salga al mercado su más reciente edición Platinum Edition de su álbum del mismo nombre 2016, su nueva edición incluirá tres nuevas canciones 'If I Get My Way', 'Is Your Love Enough' y 'Dear Lover'.