Conocida modelo sorprendió a sus seguidores con este increíble disfraz

A lo largo de ayer martes, la modelo Heidi Klum fue compartiendo pequeños adelantos del disfraz que luciría esa misma noche en su fiesta anual de Halloween que se celebra en Nueva York. Aunque en el caso de cualquier otra persona o celebridad no se generaría demasiada expectación, la maniquí alemana ha conseguido labrarse una reputación con el paso del tiempo debido a sus extravagantes atuendos y a los extremos a los que está dispuesta a llegar para ser la gran protagonista de la noche más terrorífica del año.

Y desde luego, este 2017 ha conseguido superarse a sí misma realizando un homenaje al Rey del Pop en forma de un disfraz de hombre lobo bajo el que apenas se lograba reconocerla debido a una prótesis de dientes y a los postizos de pelo y músculo que le cubrían todo el rostro y el pecho.

"El videoclip de 'Thriller' de Michael Jackson es icónico y fabuloso, así que no nos quedaba más remedio que recrearlo para Halloween, ¡hasta hemos aprendido el baile! Obviamente yo no lo hago tan bien como Michael, pero me he esforzado a fondo".

En comparación con otras ediciones del evento, a las que acudió vestida de mariposa, de una versión anciana de sí misma o de Jessica Rabbit, anoche la guapa rubia no tuvo que preocuparse del dolor de pies por culpa de sus habituales tacones, aunque sí tuvo algunas dificultades para disfrutar de las bebidas y los tentempiés debido a su dentadura repleta de colmillos.

"¡Lo peor son los dientes! Lo de hoy ha sido fácil, los zapatos son cómodos: son unos mocasines como los de Michael, con unos calcetines, pero los dientes son algo más complicados"

Sin embargo, como buena apasionada de Halloween a Heidi no le importó soportar todas esas incomodidades con tal de lucir un aspecto espeluznante, incluyendo pasarse seis horas en la silla del maquillador preparándose para la ocasión.