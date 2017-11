Lady Gaga se habría comprometido y sus fans no lo pueden creer

Lady Gaga ha venido protagonizando últimamente noticias que están directamente relacionadas a su estado de salud, específicamente a la fibromialgia que padece, sin embargo ahora la estrella del pop se ha asegurado un buen puñado de titulares a cuenta de su vida sentimental, que al parecer tiene novedades.

Como ha revelado la revista estadounidense Us Weekly, la afamada intérprete no solo llevaría disfrutando desde principios de año de una estable relación amorosa con el representante de artistas Christian Carino, un tema del que Gaga no ha llegado a pronunciarse públicamente, sino que además la pareja habría tomado la decisión de pasar por el altar tan pronto como se lo permitan sus respectivos compromisos.

Pocos son los datos que hasta ahora han trascendido sobre la persona que podría haber conquistado el corazón de Gaga, al margen de que tiene una hija llamada Bella de una relación anterior y de que, evidentemente, ha sido tan habil para mantener su relación lejos de la prensa.

De hecho, a la artista estadounidense no se le conocía pareja o idilio alguno desde que en el verano de 2016 confirmara que había puesto fin a su relación con el actor Taylor Kinney.