El noble gesto de Harry Styles en pleno concierto que enamoró a sus fans

Harry Styles sigue enamorando a sus fanáticas en el mundo y no hablamos de su talento que es innegable, ni de su físico que también vuelve locas a muchas, en esta ocasión nos referimos a un noble acto que tuvo durante uno de sus conciertos en donde demostró que ante todo es corazón.

El intérprete detuvo recientemente un concierto cuando se dio cuenta que un guardia auxiliaba a una chica que atravesaba por un ataque de pánico, al ver esto Harry no dudó en interrumpir su show y pedir ayuda para ella.

'Si pudieran darle todos un poco de espacio a esa chica'... 'Relájate un segundo, vamos a conseguir más gente', dijo el cantante en un video que registró el momento.

Después de esto su fanática fue retirada del recinto, aunque ella misma agradeció también este acto bondadoso del ex One Direction.

'Harry Styles paró todo su concierto porque me encontraba mal, y luego me vio siendo sacada en brazos por encima de una valla..." 'Fue uno de los peores ataques de pánico de mi vida, hasta los médicos estaban asustados por mi estado de salud. Me sentí fatal, pero me siento tan agradecida con Harry por tener un corazón tan puro y por parar su concierto para que me atendiesen los guardias de seguridad. También tengo que dar las gracias a las chicas de mi alrededor, que se dieron cuenta de lo que estaba pasando y gritaron para pedir ayuda.' dijo su seguidora llamada Annie.