Kate Winslet alerta sobre la obsesión con el físico que fomentan las redes sociales

Kate Winslet, la actriz que ha ganado el codiciado premio Oscar, supone un claro ejemplo de que, para triunfar y sentirse realizado en el mundo de la interpretación, no siempre es necesario encajar en los rígidos arquetipos que Hollywood ha venido fomentando en lo que a la apariencia física se refiere.

Precisamente por ello, y también por la seguridad en sí misma que exhibe a sus 42 años, la intérprete británica no tiene intención alguna de someterse a estas alturas a los inflexibles 'cánones de belleza' que siguen imperando en ciertos sectores de la sociedad.

De hecho, la artista se ha propuesto precisamente todo lo contrario: intentar erradicar la obsesión por la uniformidad estética que, a su juicio, hoy en día se manifiesta de forma más intensa en las redes sociales.

"Sinceramente, no me siento presionada en relación con mi aspecto, sobre todo desde que hace cinco años empezáramos a celebrar y valorar mejor a las chicas con curvas. Lo que sí me preocupa es la presión adicional que sienten las niñas de hoy en día a la hora de lucir siempre 'perfectas', y me genera mucha inquietud el efecto que en ello puedan tener las redes sociales para los más jóvenes", ha confesado a la revista Harper's Bazaar.

Y es que para la recordada intérprete de Titanic, en esto tienen mucho que ver las redes sociales, que fomentan estereotipos que muchas hoy en día quieren seguir.