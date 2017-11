¡Confirmado! Justin Bieber y Selena Gomez están juntos de nuevo

Según una fuente exclusiva del medio, se afirmó que Justin y Selena están saliendo de forma oficial nuevamente, recordando que pocos días antes ella acabó su noviazgo con The Weeknd.

“Selena y Justin están juntos otra vez. Selena y The Weeknd terminaron amigablemente -no fue nada dramático y no fue por Justin. Pero Selena siempre tuvo sentimientos por Justin. Sus amigos querían que fuera cautelosa porque ella estaba en un muy buen lugar después de su cirugía”.

the hottest couple ever 🔥🔥 @justinbieber @selenagomez Una publicación compartida de Sel (@itsselenita) el 3 de Nov de 2017 a la(s) 5:02 PDT

Como pudimos ver durante la semana ya no es un secreto que los dos comparten en cada momento, pues Selena fue fotografiada con un saco de Justin Bieber, acompañándolo a un juego de Hockey que es el deporte favorito del canadiense.

Si es oficial o no estamos seguros que la pareja vive momentos de calidad juntos, desde el día que se dio a conocer la ruptura de The Weeknd y la cantante.