Millie Bobby Brown revela la enfermedad que padece y que pocos habían notado

Si creías que Millie Bobby Brown solo posee facultades sobrenaturales en "Stranger Things" encarnando a "Eleven", estás muy equivocado.

La joven artista ha revelado en una entrevista para la Revista Variety que desde el nacimiento es sorda de uno de sus oídos y a pesar que intentó muchos tratamientos para recobrar la facultad de oír, todo fue en vano perdió la audición totalmente.

Esto no ha sido un impedimento para que la actriz sea una de las mejores, de hecho expresa que todo lo que se propone lo saca y con gran nivel.

Thank you for the kind words and support @variety @debrabirnbaum ❤️🙏 Una publicación compartida por Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown) el 31 de Oct de 2017 a la(s) 12:00 PDT

“Empiezo a cantar y, si sueno mal o desafino, no me importa, porque estoy haciendo una de las cosas que más me gustan. No hace falta que seas bueno cantando. Tampoco tienes por qué ser bueno bailando o actuando. Si te gusta hacerlo, si realmente te diviertes haciéndolo, entonces hazlo. Nadie debería detenerte”... “sé que parece una locura, pero cuando encuentro algo que me gusta y que quiero hacer, nadie puede pararme. Si no sé coser y mi pasión es realmente coser, voy a aprender. Lo mismo con la interpretación. Y aquí estoy”, declaró la talentosa jovencita.