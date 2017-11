El Carpool Karaoke de Sam Smith con una emotiva sorpresa es todo lo que tienes que ver hoy

Ver a Sam Smith siempre es un placer, es que su voz nos transporta y deja en muchos de sus fans un deseo de escuchar de él mucho más. Pero ¿qué pasa cuando este grande de la música se une al rey del "Carpool Karaoke James Corden? podemos decir que ocurre un épico momento de música, risas y mucha buena onda.

En esta ocasión el británico, quien está a punto de lanzar su nuevo álbum ‘The Thrill of it All’, cantó por supuesto sus más grandes éxitos como ‘Too Good at Goodbye,’ ‘Lay Me Down,’ ‘Money on My Mind,’ ‘Stay With Me’ y ‘Pray.’

Sin embargo uno de los momentos más emotivos y divertidos de este clip que ya cuenta con más de 3 millones de views es sin duda en donde el intérprete confiesa que se siente como "una harmonizer”.

"Cuando las escucho me siento libre, me siento vivo, siento que la mujer que hay en mí se estremece. Las escucho en casa, las escucho cada vez que salgo fuera. Creo que será la banda sonora de mi boda. Me encantaría que cantaran en mi boda" dijo Sam de lo que siente por las Fifth Harmony.

Y es que el deseo de cantar con ellas muy cerca se cumplió en menos de lo que pensó pues Corden ya tenía preparado que las Chicas del ahora cuarteto acompañaran al cantante para terminar un épico Carpoool Karaoke interpretando con todo el poder "Work From Home".