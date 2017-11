James Corden no se acostumbra a la cultura de Los Ángeles

Si hay alguna ciudad en Estados Unidos que se caracterice por su estilo de vida saludable y el culto al cuerpo, esa es Los Ángeles. Hasta allí se trasladó en 2015 el humorista James Corden junto a su esposa para sustituir a Craig Ferguson al frente del talk-show nocturno 'The Late Late Show', una decisión que en seguida le convirtió en una de las personalidades más populares de la televisión estadounidense y en un fenómeno de YouTube gracias a su segmento 'Carpool Karaoke', siendo el que grabó con su compatriota Adele el vídeo más visto de la plataforma en 2016.

Pese a todo el éxito profesional que ha conseguido al otro lado del Atlántico, el británico aún no se ha hecho a algunas de las costumbres de su nuevo lugar de residencia, ni mucho menos ha conseguido ver los beneficios de los innovadores tratamientos que adoran muchas de las celebridades que pasan por el sillón de su programa cada noche, como el relativo al uso de enemas de café.

"Entré en la habitación de tratamiento y empezaron a ponerme aceites en la cabeza, lo cual fue muy agradable. Después me dieron un mensaje increíble y entonces me dijeron: 'Ha llegado el momento de que te demos algo de café'. Así que les respondí que me parecía perfecto, y que yo lo prefiero con leche de almendras, pero me contestaron: 'No, no, no lo que vamos a hacer es verter cinco tazas de café en tu cul*'".

Pese a su buena disposición, el cómico no fue capaz de apreciar los supuestos beneficios del enema, que aseguran que refuerza al sistema inmunitario y aumenta los niveles de energía.

"No fue genial, para ser sincero. He tomado cafés mejores"

El hecho de que recientemente Corden desembolsara más de ocho millones de dólares para hacerse con una mansión en la que fijar su residencia junto a su esposa y sus dos hijos no quiere decir que en ocasiones no desee regresar a su querida Inglaterra.