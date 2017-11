Galán de "Gossip Girl" es acusado de violación y muchos no lo pueden creer

Sigue la cadena de denuncias de abusos sexuales en el mundo de hollywood, esta vez los seguidores de la serie "Gossip Girl", están conmocionados por las fuertes declaraciones de la actriz Kristina Cohen, quien habría sufrido abuso sexual por parte de uno de loa galanes de la serie.

Por medio de una publicación en Facebook la estrella afirmó que en 2014 asistió a una reunión en casa de Ed Westwick, quien en medio de dicha velada le propuso a ella junto a su pareja, quien era productor del supuesto abusador, tener sexo.

Ante su negativa Cohen se desplazó al cuerto de huéspedes, no obstante afirma que horas más tarde fue violada por el actor:

"Me fui a descansar al cuarto de huéspedes, donde me quedé dormida. Allí desperté abruptamente con Ed encima mío y con sus dedos dentro de mí" denunció la artista.

Finalmente y aunque según ella quiso impedir este abuso, él la agredió:

"Luché con él lo más duro que pude, pero él me agarró la cara, me sacudió y me dijo que quería tener sexo conmigo. Quedé paralizada, aterrorizada, no podía hablar ni moverme. Luego me sujetó y me violó" agregó en un estremecedor relato.