Zendaya es una anciana 'atrapada en el cuerpo de una joven'

A pesar de ser una de las grandes promesas de la industria, en plena transición de ídolo de Disney Chanel a estrella de la gran pantalla, ese proceso que ha probado ser tan peligroso para otros artistas antes que ella, la vida privada de Zendaya se aleja radicalmente de la de muchos de sus compañeros de profesión de su misma edad. A la joven actriz y cantante rara vez se la ve en los locales nocturnos de moda de Los Ángeles o Nueva York, y nunca ha sido fotografiada tambaleándose camino a un taxi de madrugada.

Esa imagen pública perfecta no es mérito exclusivo de su equipo de representantes o de una estricta educación, ya que como ella misma explica, la escena nocturna o los excesos nunca han ejercido ningún poder de atracción sobre ella.

"Creo que siempre he sido una especie de abuela. Siempre he sido una anciana atrapada en el cuerpo de una joven. Claro que tengo mis tendencias como cualquier otra persona joven; todos las tenemos. Pero al final del día, siempre me han dicho que soy como una abuela. No me gusta salir. Disfruto más con la televisión y estando yo sola".

La protagonista de 'Shake It Up' y 'Spiderman' ni siquiera organizó una fiesta por todo lo alto para celebrar su 21 cumpleaños, que en Estados Unidos marca el inicio de la edad legal para consumir alcohol.

"Mi cumpleaños fue en casa, con mi familia y amigos. Nada de alcohol; a ver, ellos podían beber si querían, pero yo no iba a hacerlo. Para mí, organizar una celebración estilo Las Vegas por mi cumpleaños habría sido mi versión personal del infierno"

El esfuerzo con el que Zendaya trata de convertirse en un buen ejemplo para sus fans más jóvenes responde más a una especie de sentimiento de obligación para con un poder superior que a una estrategia de marketing.

"Me gusta pensar que de alguna forma divina, aunque no sé exactamente cómo, el universo decidió por mí que sería una buena persona. Y, si aceptamos eso como un hecho, supongo que el universo sabía que yo daría buen uso a los dones que me otorgara y que sería capaz de soportar la presión".