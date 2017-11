El nuevo single de Thirty Seconds to Mars que rinde un homenaje a Estados Unidos

La banda Thirty Seconds to Mars hace una de las preguntas más importantes a una nueva generación: ¿Qué significa América para ti?

El video musical oficial de "Walk on water", es un adelanto del próximo documental, “A Day in the Life of America” (Un día en la vida de América). Este video fue filmado en un solo día, el 4 de julio de 2017, en los 50 estados, Washington DC y Puerto Rico con un equipo de filmación profesional integrado por 92 personas, contando con la participación de 10,000 fans, medios de comunicación y contenido en redes sociales. Jared Leto, quien fue el director de este documental, presenta un único e histórico retrato de los Estados Unidos en un solo día.

La conversación en redes sociales se encuentra con el hashtag #WhatAmericaMeansToMe