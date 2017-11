Shakira cancela más conciertos de su gira por quebrantos de salud

La barranquillera sigue todavía con problemas de salud que le obligaron a cancelar más fechas de "El Dorado Tour".

Así lo confirmo la cantante vía instagram quien compartió con sus fans que está enfocada en la recuperación de sus cuerdas vocales. De modo tal que Shakira confirmó que además de cancelar su show en Colonia, Alemania, también hará stop en algunos de sus conciertos en Francia.

“Siento muchísimo informarles que no podré cantar los días 10 y 11 de noviembre en París, el 12 en Amberes y el 14 en Amsterdam, pero estamos trabajando para confirmar nuevas fechas” afirmó.

Una publicación compartida por Shakira (@shakira) el 9 de Nov de 2017 a la(s) 11:21 PST

También pidió comprensión por parte de sus fans ya que siempre ha estado acostumbrada a dar lo mejor de sí en cada uno de sus conciertos.

“Desde hace varios días me encuentro enfocada en la recuperación de mis cuerdas vocales. Esperaba poder lograrlo a tiempo para cantar en París; sin embargo, y con mucho pesar para mí, no ha sido posible y mis médicos me aconsejan mantenerme en descanso vocal, por el momento”...“Estoy ansiosa por volver a los escenarios y estar al 100 % para ustedes. De nuevo, les agradezco de corazón todo el apoyo que me han brindado, ayudándome a mantener el ánimo en este momento difícil”, expresó también la colombiana.