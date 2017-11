Ridley Scott reemplaza a Kevin Spacey para su próxima cinta. 

Debido a las acusaciones sobre acoso sexual que posan sobre Kevin Spacey, el equipo de "All The Money in the World" Ridley Scott, ha decidio reemplazar al famoso actor por otro grande del cine, el experimentado intérprete Christopher Plummer.

A solo un mes de su estreno, la película atravesará profundos cambios para eliminar las escenas en donde esté Spacey.