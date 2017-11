Shakira pospone indefinidamente el inicio de su gira mundial 'El Dorado'

La inquietud que generó a principios de esta semana la noticia de que Shakira había tenido que aplazar el comienzo de su gira mundial 'El Dorado' por culpa de un problema en sus cuerdas vocales, suspendiendo en consecuencia el concierto de apertura que debía haberse celebrado este miércoles en Colonia (Alemania), no ha hecho otra cosa que intensificarse en las últimas horas después de que la artista haya anunciado la cancelación de los cuatro espectáculos siguientes.

Aunque en el mensaje que publicó en sus redes sociales a principios de esta semana para compartir tan triste noticia la propia intérprete dejaba la puerta abierta a una plena recuperación de cara al primero de sus dos recitales en París, programados para este viernes y sábado (10 y 11), finalmente la colombiana se ha rendido ante la evidencia y, por tanto, ha tenido que tachar de la lista estas dos actuaciones, así como las que tenía que haber ofrecido los días 12 y 14 de este mes en Amberes (Bélgica) y Ámsterdam (Holanda).

"Durante los últimos días me he centrado exclusivamente en recuperarme del daño que he sufrido en mis cuerdas vocales, y de verdad que esperaba haber logrado mi objetivo antes de tener que cantar en París. Sin embargo, y muy a mi pesar, no he podido conseguirlo y mis médicos me han recomendado que siga reposando la voz durante los próximos días. Por eso os informo de que no podré actuar en los días que estaban previstos".