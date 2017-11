Taylor Swift reaparece en televisión para apoyar a su amigo Jimmy Fallon

Tras presentar dos de sus nuevos temas este fin de semana en el programa 'Saturday Night Live', al que acudió como invitada musical, la cantante Taylor Swift reapareció por sorpresa en televisión este lunes para apoyar al presentador Jimmy Fallon, quien se reincorporaba al frente de su talk-show después de una semana de ausencia a raíz del fallecimiento de su madre Gloria.

El propio Fallon se encargó de anunciar que esa noche contaría con un invitado muy especial a través de sus redes sociales poco antes de comenzar la emisión, aunque para ser exactos ni siquiera él estaba al corriente de la participación de la artista hasta el último momento.

"No estaba previsto que apareciera en nuestro programa hoy, pero queríamos hacer algo especial para el regreso de Jimmy, así que se lo planteamos sin previo aviso porque sabíamos que estaba en la ciudad después de grabar 'SNL'. Y dijo que sí sin dudarlo un momento"

Antes de dar paso a la actuación de la de Nashville, Jimmy Fallon quiso recordar a su madre en un emotivo monólogo en el que confesó que ella había sido su mayor fan, su mejor audiencia y la persona a la que siempre trataba hacer reír con sus bromas. Además, también compartió uno de los recuerdos de su infancia: cómo su madre solía apretarle la mano tres veces mientras caminaban por la calle para llamar su atención antes de decirle 'te quiero'.

Curiosamente, el sencillo 'New Year's Day' que interpretó Taylor esa misma noche incluía un verso muy similar a la anécdota que había compartido el presentador y que consiguió emocionarle profundamente.

"De repente, Taylor cantó la parte de: 'Me aprietas la mano tres veces en el asiento de atrás de un taxi', y se me cortó la respiración y se me saltaron las lágrimas. Creo que todo el mundo en el público estaba llorando. Podía ver la silueta de Jimmy en su escritorio y se estaba secando los ojos. Todos nos emocionamos. Se trató de una coincidencia preciosa".

En cuanto concluyeron las últimas notas, la cantante se levantó del piano donde había interpretado la canción para fundirse en un tierno abrazo con Jimmy Fallon durante el que este le susurró algo al oído que no pudieron llegar a captar los micrófonos.