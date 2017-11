Ed Sheeran ya tiene 'nueve canciones' para su próximo disco

Tras haberse hecho con algunos de los galardones musicales más importantes del año gracias a su disco 'Divide' (anoche se hizo con el premio al mejor artista 'en vivo' de los MTV EMAs y la semana pasada con el de mejor artista del año en la gala de los 40), y retomar este fin de semana en Singapur la exitosa gira mundial que tuvo que posponer temporalmente debido a una caída con su bicicleta, el cantante británico Ed Sheeran parece tener la vista puesta ya en el futuro y, sobre todo, en los preparativos del que será su próximo trabajo discográfico.

De hecho, en lugar de centrarse únicamente en los retos semanales que se desprenden de su periplo internacional, o de saborear al máximo el sinfín de reconocimientos que le está brindando su más reciente álbum, el pelirrojo ha estado aprovechando al máximo los escasos ratos libres con los que ha contado para componer nuevos temas o, en su defecto, darle una vuelta de tuerca a las cerca de 40 canciones que tiene en reserva desde hace años.

@marksurridge Una publicación compartida de Ed Sheeran (@teddysphotos) el 13 de Nov de 2017 a la(s) 12:05 PST

"Tengo al menos definida la línea que quiero seguir con mi próximo disco, y nueve canciones que me encantan y que podrían ir en él", ha revelado en conversación con la revista Time Out, antes de avisar de que, eso sí, mañana mismo podría cambiar de opinión y tirar todo ese trabajo por la borda: "Todo eso podría desaparecer mañana mismo si pienso en nueve canciones mejores con las que reemplazar esas. Ahora mismo tengo 40 canciones que he escrito y que no he usado, y de esas, nueve me gustan mucho".

Otra de las novedades en las que podría incurrir el cantautor en su próxima etapa artística va más allá del plano meramente compositivo, ya que Ed no descarta la posibilidad de verse acompañado en el futuro de una banda completa, a diferencia de los conciertos actuales que ofrece estos días en los que aparece completamente solo en el escenario.

Tea @marksurridge Una publicación compartida de Ed Sheeran (@teddysphotos) el 14 de Nov de 2017 a la(s) 12:50 PST

"Sí, puede ser una buena opción. Creo que seguiré fiel a mi pedal [un mecanismo con el que puede replicar sonidos ya emitidos para darle mayor complejidad a su música en directo], pero estoy convencido de que eso sería compatible con tener músicos a mi lado. Quizá interprete algunas canciones con ellos y otras solo, aquellas que sean más íntimas".