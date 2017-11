Liam Payne está deseando vivir su primera Navidad como padre

A la espera de poder celebrar el próximo mes de marzo el primer año de vida de su pequeño Bear, el cantante Liam Payne afronta con un entusiasmo especial la inminente llegada de otra de las grandes fechas que sin duda marcarán su ilusionante etapa en la paternidad, las primeras fiestas navideñas que compartirá con su retoño y la madre de este, la cantante Cheryl Tweedy, en calidad de familia unida y feliz.

Y es que a diferencia de otros años, en esta ocasión serán los dos enamorados quienes ejerzan de anfitriones en la cena de Nochebuena que congregará a todos sus seres queridos, por lo que los dos artistas ya se han puesto manos a la obra con los preparativos para asegurarse de que las dos familias viven una velada inolvidable.

"Va a ser genial, de eso estoy seguro. Ya hemos pedido los calcetines personalizados con sus nombres para ponerlos en la chimenea y esperar a Papá Noel, además de otros muchos detalles adorables. Toda mi familia estará aquí, va a ser un encuentro navideño de grandes dimensiones".

No sería descabellado pensar que, al margen de la emotividad y de las conversaciones distendidas que se desprenden de esa noche tan familiar, Liam y Cheryl puedan acabar recibiendo un aluvión de preguntas sobre la posibilidad de que algún día se animen a pasar por el altar para sellar definitivamente su bonita historia de amor, una idea de la que el integrante de One Direction solo se ha expresado en una ocasión para descartarla al menos de cara a un futuro cercano.

"No sé, no me veo como el tipo de persona que acabaría casándose. Las bodas me resultan algo extrañas. Bueno, no lo sé, quizá dentro de muchos años. Ya veremos", explicaba algo incómodo durante una entrevista reciente, para a continuación justificar sus dudas con el hecho de que ahora está demasiado enfocado en su labor de padre como para planificar otros eventos: "Ahora mismo estamos muy felices y ocupados en 'babyland', y también tenemos momentos para divertirnos. La otra noche estuvimos rapeando en la cocina. Ella me ganó con facilidad".