Chris Martin participará en uno de los próximos episodios de 'Modern Family'

El cantante Chris Martin ha aceptado participar en un capítulo muy especial de 'Modern Family' que se emitirá el próximo 29 de noviembre, según apunta el portal especializado The Hollywood Reporter.

Aunque de momento su nombre es el único que ha salido a la luz, parece que el líder de Coldplay no será la única estrella que realice un cameo en la serie de la ABC, ya que el episodio en cuestión giraría en torno a distintos encuentros de la familia Dunphy con celebridades. En su caso, el intérprete compartiría escenas con el padre, Phil Dunphy (al que da vida Ty Burrell), quien sufriría un bochornoso "problema de salud" mientras trataba de venderle una casa al famoso músico. Varias fuentes apuntan a que la aparición de Chris (que ya ha sido grabada) irá más allá de un simple cameo, y contará en realidad con un papel bastante sustancial y con un tiempo considerable en pantalla.

A lo largo de la trama, la madre de la familia, Claire (Julie Bowen), y sus hijos (Haley (Sarah Hyland), Alex (Ariel Winter) y Luke (Nolan Gould)) también relatarán sus propias experiencias al encontrarse cara a cara con famosos.

Hace unas semanas ya se rumoreó que los Beckham podrían sorprender a la audiencia de 'Modern Family' en alguno de sus episodios después de que David y Victoria compartieran fotografías junto a sus hijos en el set de rodaje. El actor Jesse Tyler Ferguson, que fue quien les invitó tras cruzarse con la diseñadora en el gimnasio, también tuvo que encargarse de aclarar que solo se había tratado de una visita informal debido a que la ex Spice Girl y su marido son grandes fans de la serie.

"No va a aparecer en el show, aunque a mí me encantaría que lo hiciera; es una persona muy divertida", aclaraba el intérprete a su paso por el programa 'The Ellen DeGeneres Show'.