Sorprendida Taylor Swift acudiendo a un supermercado para comprar su disco

Por mucho que la propia cantante se haya hartado de repetir en su primer sencillo 'Look What You Made Me Do' que 'la vieja Taylor ha muerto', hay ciertos hábitos que no desaparecen tan fácilmente, por mucho que se haya sometido a un cambio radical de imagen y de estilo musical.

Así lo ha demostrado este martes al cumplir con una antigua tradición: acudir a un supermercado de la cadena estadounidense Target para adquirir en persona una de las copias de su nuevo álbum, 'Reputation', tal y como anunció que haría a través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, en el que aparecía acompañada por una de sus gatas. Evidentemente, su visita al centro comercial de Nashville por el que se decantó no pasó desapercibida para el resto de compradores, que no tardaron en rodearla.

Sin perder la calma ni la sonrisa en ningún momento, la estrella posó para todas las fotografías que le pidieron y accedió a aparecer en varias vídeollamadas para sorprender a los amigos y familiares de algunas de las personas que se acercaron a hablar con ella. Además, también publicó en la sección de Stories de su Instagram grabaciones de los sorprendidos fans con los que se cruzó y del personal de la tienda que se vio obligado a lidiar con la pequeña revolución que generó la presencia de la artista en el establecimiento.

"Parecía que estaba acompañada de sus bailarines y de sus cantantes de coro"

Explicó Chandler Turner, uno de los allí presentes, al portal Entertainment Tonight, añadiendo que Taylor parecía

"Una de las personas más amables y auténticas que había conocido"

Uno de los momentos más emotivos de la 'expedición' de Taylor al centro comercial tuvo lugar cuando se cruzó con un joven admirador que le mostró una vieja instantánea tomada durante un antiguo encuentro de la cantante con sus fans tras un concierto.

"¡Éramos unos bebés!", exclama la artista en el vídeo que grabó del encuentro, mostrando a la cámara la fotografía.