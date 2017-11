Katy Perry no actuará en el desfile de Victoria's Secret tras ser vetada por las autoridades chinas

La organización del esperado desfile anual de la firma de lencería Victoria's Secret ha sufrido un contratiempo de última hora que afecta nada menos que a uno de los segmentos clave de su flamante espectáculo, la actuación musical que en esta edición iba a correr a cargo de la estrella del pop Katy Perry.

Como ha revelado el diario The New York Post, la cantante estadounidense no podrá finalmente intervenir en el evento, que se celebrará el próximo lunes día 20 en la ciudad de Shangái al no habérsele concedido el imprescindible visado para acceder al país, una negativa que podría estar íntimamente relacionada con el hecho de que, en 2015, la artista ofreció un concierto en la ciudad de Taipei (capital del disputado territorio de Taiwan) y para la ocasión lució un vestido en el que se apreciaba claramente la presencia de girasoles, la flor que simboliza las ansias de independencia de buena parte de la población.

Según fuentes del evento, a la intérprete se le comunicó en un primer momento que no tendría problemas a la hora de hacerse con los correspondientes permisos, una postura que habría cambiado radicalmente en estos últimos días cuando los responsables del departamento de extranjería pudieron visionar algunos fragmentos del citado recital, durante el cual Katy llegó a ondear la bandera taiwanesa que no es reconocida por el estado chino.

"Le llegó una notificación en la que se afirmaba claramente que recibiría el visado para poder actuar en el show de Victoria's Secret en Shangái, pero poco después el gobierno chino cambió de opinión y se la han cancelado. Cada vez que un artista solicita la entrada en el país para actuar, las autoridades revisan vídeos, publicaciones en las redes sociales y recortes de prensa para comprobar que no hayan hecho nada ofensivo para el país o que su espectáculo no contenga mensajes subversivos. Hace unos años, Maroon Five no pudo actuar porque poco antes uno de sus miembros le había deseado feliz cumpleaños al Dalai Lama".

Al margen de la tristeza que a buen seguro sentirán todos los fans de Katy Perry que estaban contando los días para verla sobre el escenario, al menos los responsables del espectáculo han encontrado rápidamente a un sustituto para garantizar que el mediático desfile no se ve privado de número musical. Será por tanto el cantante Harry Styles quien se encargue de la difícil tarea de ofrecer una actuación que esté a la altura de la que preparaba la estrella norteamericana.

Por desgracia para Victoria's Secret, su espectáculo de este año ha sufrido también otras bajas que, en su caso, no serán tan fáciles de cubrir, teniendo en cuenta que uno de los grandes alicientes de esta cita era ver de nuevo a la supermodelo Gigi Hadid paseando los modelitos de la marca por la pasarela. Y es que fuentes de la organización aseguran que la novia de Zayn Malik tampoco se habría hecho con los permisos necesarios por culpa de un vídeo (ya borrado) que habría publicado hace unos meses en Instagram y que la retrataba bromeando con una galleta en forma de buda antes de comérsela, un gesto que habría sido considerado "ofensivo" por la censura china.