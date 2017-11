Los mejores momentos de Green Day en Bogotá

La banda estadounidense Green Day se presentó de nuevo en Bogotá este viernes con un Parque Simón Bolivar a reventar, fanáticos de todas las edades cantaron de principio a fin todas sus canciones en un show que duró cerca de 2 horas con 50 minutos.

Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool desplegaron más que talento en el escenario, de hecho nos quedó claro que cada uno de ellos son show que al unirse provoca una explosión infinita de música sonido y rock puro.

'Know Your Enemy', 'Bang Bang', 'Revolution Radio', 'Boulevard of Broken Dreams', 'Waiting', 'Holiday', 'When I Come Around', 'She', 'Minority', 'St. Jimmy', 'Basket Case', 'American Idiot', 'Jesus of Suburbia', 'Wake Me Up When September Ends', 21 Guns', entre otras fueron las legendarias canciones que interpretaron.

Momentos emotivos se vivieron al tener en el escenario a fanáticos que se llevaron selfie, guitarra y el aplauso del mismo Billie en un show que muchos bogotanos esperaban desde 2010.