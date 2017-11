Selena Gómez y su nueva etapa

La cantante Selena Gomez actuó por primera vez en directo desde el transplante de riñón al que se sometió este pasado verano en la gala de los American Music Awards celebrada este domingo en Los Ángeles. Para una ocasión tan especial, la joven de 25 años estrenó un nuevo peinado, cambiando su tradicional melena oscura y larga por una más corta y rubia que ya recibió la aprobación de Justin Bieber (con quien se rumorea que habría retomado su relación) cuando, unas horas antes de que se subiera al escenario, ella misma compartió una fotografía en Instagram junto al mensaje: "Pues ahora soy rubia".

Sin importarle que su gesto pudiera avivar los rumores de su supuesta reconciliación, que parecen ya confirmados después de que la semana pasada fueran fotografiados besándose, Justin le dio rápidamente un 'me gusta' a la publicación de Selena. Las redes sociales de la intérprete ofrecen otra pista muy significativa sobre el estado actual de su vida sentimental, ya que desde hace unos días ha dejado de seguir a su ex, el cantante The Weeknd, en la misma plataforma.

Aunque Justin Bieber parece haber dado un giro a su vida desde que rompiera por última vez con Selena en 2015, los amigos de la estrella ya le habrían aconsejado que fuera prudente de cara a esta nueva reconciliación para proteger su estabilidad emocional tras la dura etapa que acaba de superar.

Al margen de las opciones de terceras personas y del interés que sigue despertando su vida sentimental, la cantante ofreció una actuación inolvidable este domingo al interpretar su último éxito, 'Wolves', acompañada del DJ Marshmello frente a sus compañeros de profesión. Selena, que llegó a la ceremonia ataviada con un vestido de cuero negro, se cambió antes de su intervención para lucir un vestido blanco tan corto que en varias ocasiones durante su número acabó mostrando su ropa interior mientras se contoneaba sobre un coche con manchas de sangre falsa en las piernas y la frente.