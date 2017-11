Jennifer Lawrence se sintió violada por todo el mundo y así expresó sus razones

Tras haber sido víctima en 2014 de la filtración de fotos íntimas, Jennifer Lawrence no olvida ese terrible suceso que la llevó a tener momentos realmente difíciles.

En conversación con The Hollywood Reporter, la protagonistas de "Los juegos del hambre" aseguró que todavía está procesando ese momento de su vida y es que no fue fácil saber que todo el mundo tuvo acceso a su intimidad de una forma tan cruel.

"Siento que fui violada en grupo por todo el planeta", "no hay ni una sola persona en este mundo que no pudiera ver esas imágenes. Podía estar en una cena y cualquiera estaba en posición de sacar su móvil y mostrarlas. Esa certeza me resultaba imposible de asimilar", expresó con melancolía la bella actriz.

Finalmente la actriz fue interrogada sobre su decisión de no tomar acciones legales hacia el hombre que fue vinculado al proceso y quien fuera el artífice de este delito informático.

"Nada de todo eso iba a devolverme la paz, nada iba a poder devolverme la propiedad de mi cuerpo desnudo. A Nick, tampoco", refiriéndose así a su ex pareja.