La pista que envía Khloé Kardashian sobre su supuesto embarazo

La estrella televisiva Khloé Kardashian no ha dejado de protagonizar titulares en los últimos meses por la misma razón que su hermana Kylie Jenner, ya que en este tiempo no ha dejado de especularse con la posibilidad de que ambas estén esperando los que serían sus primeros retoños y, lo que es más, las dos han desaparecido prácticamente de la escena pública desde que surgieran las primeras noticias al respecto.

Por si eso no fuera suficiente para avivar los rumores en torno a la que sería su primera incursión en la maternidad, ahora la tercera de las hermanas Kardashian ha compartido con los lectores de su página web un texto especialmente emotivo en el que se deshace en halagos hacia su actual compañero sentimental, el jugador de baloncesto Tristan Thompson, con motivo de la inminente llegada del Día de Acción de Gracias, un gesto no demasiado habitual en ella dado el celo con el que hasta ahora ha venido protegiendo su relación de la atención mediática.

"Me siento tremendamente agradecida de poder contar con Tristan en mi vida y afortunada por la influencia tan positiva que en ella está ejerciendo. Me ha transportado a un nuevo nivel de felicidad y de amor que nunca antes había experimentado, y no os puedo explicar hasta qué punto me ha ayudado a centrarme y a mantenerme mentalmente sana. Por todo lo que tengo y por lo que me ha brindado [Tristan] a lo largo de este año, le doy gracias a Dios", reza el conmovedor escrito que le ha dirigido en su espacio personal.

De forma algo más genérica, pero sacando igualmente a relucir su lado más enternecedor y sentimental, la hermana de Kim Kardashian ha querido subrayar la necesidad de valorar y apreciar mejor todas aquellas alegrías que recibe en su día a día, sin presuponer en ningún momento que ese es el estado natural de las cosas.