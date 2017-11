Ed Sheeran quiere dar el salto a Bollywood

Puede que el cantante Ed Sheeran se haya convertido en una estrella global cuyas canciones son coreadas con el mismo entusiasmo en todos los rincones del planeta, sin olvidar que ha llegado a colaborar con otros ídolos de la talla de Taylor Swift, pero lo cierto es que el pelirrojo intérprete parece estar convencido de la necesidad de dar un vuelco a su sonido para apelar más a sus admiradores del subcontinente indio.

"He visto varias películas de Bollywod, me encantan muchas de sus canciones y conozco bien a sus actores. Sinceramente, me encantaría hacer algo parecido, algún proyecto en ese estilo y trabajar con Shak Rukh Khan [uno de los intérpretes más populares del género]", ha revelado al medio Press Trust of India durante el paso de su gira mundial por el país asiático.

Al igual que el cantautor se plantea abrazar los ritmos y elementos sonoros más representativos de la India, los millones de fans que acumula en el país también se han afanado -especialmente en los días previos a su llegada- en hacer originales versiones de sus temas más exitosos, muchas de las cuales han llegado a oídos del simpático artista.

Sup Una publicación compartida por Ed Sheeran (@teddysphotos) el 18 de Jul de 2017 a la(s) 4:24 PDT

"Sí, he escuchado muchas versiones, y todas ellas me encantan. Lo que no entiendo es por qué hay tanto interés por mi música en este país. Hay tantos artistas de gran talento aquí, que hacen canciones maravillosas, que me pregunto por qué querrían escuchar algo diferente", ha expresado en la misma conversación, proyectando una acertada combinación de modestia y gratitud.