Demi Lovato vestida de novia enloquece a sus seguidores en instagram

Demi Lovato es hoy por hoy una de las cantantes más sexys del momento, debido a sus últimos videos muchos más fans andan enamorados de ella, sus curvas y su sensualidad.

Y es que aunque es exitosa en el ámbito musical, la ex estrella de Disney no ha contado con la misma suerte en su vida amorosa, por lo que una reciente foto no podría revelar que la artista se casó.

Y es que muchos pensaron en matrimonio al verla vestida de novia en una de sus publicaciones en instagram, si bien es cierto que luce bella y como si estuviese enamorada, todo apunta a que Demi nos prepara una nueva sorpresa musical.

¡Cuántos quisieramos estar al lado de ella en esa foto!