Shawn Mendes revela a qué edad perdió la virginidad y sus fans no lo pueden creer

Shawn Mendes pareciera que tiene el chip invertido respecto a sus colegas cantantes de la misma edad y es que mientras muchos de ellos pretenden no hablar de temas que involucran su intimidad, él es como un libro abierto respecto a este tipo de conversaciones y ha revelado un dato que a muchas de sus fans ha dejado con la boca abierta.

Lo hizo en una conversación con el programa radial The Edge de Nueva Zelanda, a quienes en medio del espacio les reveló a qué edad perdió la virginidad.

Sin ningún tapujo el guapo cantante dio a conocer que empezó a tener relaciones sexuales desde los 16 años, de hecho fue más allá y también aceptó que a los 19 años mantuvo un romance con una mujer de 25 años.

@clashmagazine Una publicación compartida por Shawn Mendes (@shawnmendes) el 19 de Sep de 2017 a la(s) 8:20 PDT

A pesar de ello el intérprete de There's Nothing Holdin' Me Back, mantuvo en reserva el nombre de la última celebridad a quien le habría dado un beso.

¡Después de semejantes confesiones ya qué más da!