El arduo proceso que tuvo Selena Gómez para quedar como una sexy rubia

De cara a su participación en la gala de los American Music Awards, su primera y única actuación televisada de este año, Selena Gomez decidió apostar por causar impacto con una nueva imagen radicalmente opuesta a su habitual y lucir una melena rubia. Aunque el resultado final ha merecido la pena, el proceso para conseguir que la cantante pasara de morena a rubia platino duró hasta nueves horas y mantuvo ocupadas a dos peluqueras durante toda una jornada hasta casi acabar con sus existencias de tinte.

"Al tratarse de su primer cambio importante de color, era muy importante asegurarnos de que su cabello se mantuviera sano y de que el tono favoreciera a su piel. La inspiración era 'chic noventa' y ella misma se encargó de bautizar el color como 'rubio nirvana'", explica una de las estilistas responsables del resultado final al portal Us Weekly.

"Nos llevó nueve horas, 300 hojas de papel de aluminio y ocho cuencos de decolorante, todo ello con dos personas trabajando simultáneamente. Fue un proceso largo y tedioso, realizado con mucho mimo, mechón a mechón, para después regresar sobre cada uno de ellos, abrir de nuevo el papel y aplicar la mezcla, pero todo ello hecho de una sola vez. Cualquier cosa es posible, solo lleva tiempo, paciencia y ocuparse de un solo cliente a la vez para garantizar la salud del pelo", apunta por su parte Riada Capri, la otra peluquera que trabajó en la cabellera de la estrella de la música.

#selenaamas Una publicación compartida por Selena & Justin Updates® (@californiagossip) el 19 de Nov de 2017 a la(s) 4:40 PST

Además del visto bueno del público en general, el look de Selena también ha recibido el visto bueno de su novio-a-ratos, Justin Bieber, quien no tardó en darle un 'me gusta' a la fotografía que la intérprete compartió en sus redes sociales para mostrar su flamante peinado. De hecho, el rubio parece favorecerle tanto que incluso la mismísima Bella Hadid, la exnovia de la última pareja de Selena, The Weeknd, le habría dedicado otro 'me gusta' cuando la cuenta de la agencia IMG Models compartió una imagen suya posando en la alfombra roja de los AMAs.